В Красноярске стая бездомных собак напала на ребенка

По предварительным данным… во дворе жилого дома на 9-летнюю девочку напали бездомные собаки, которые повалили ее на землю и стали кусать. На помощь ребенку пришел отец и прохожие, которые отогнали собак и вызвали скорую помощь. У ребенка множественные укусы и раны

Ольга Дегидь Официальный представитель ГСУ СК Красноярского региона