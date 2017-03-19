В Красноярске стая бездомных собак напала на ребенка
КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку во дворе жилого дома в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.
КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку во дворе жилого дома в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.
По ее словам, инцидент произошел на улице Гладкова, 1.
По предварительным данным… во дворе жилого дома на 9-летнюю девочку напали бездомные собаки, которые повалили ее на землю и стали кусать. На помощь ребенку пришел отец и прохожие, которые отогнали собак и вызвали скорую помощь. У ребенка множественные укусы и раны
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе города, опрашивают свидетелей и очевидцев.