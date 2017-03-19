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08:49 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске стая бездомных собак напала на ребенка

КРАСНОЯРСК, 19 мар — РИА Новости. Бездомные собаки напали на девятилетнюю девочку во дворе жилого дома в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

По ее словам, инцидент произошел на улице Гладкова, 1.

По предварительным данным… во дворе жилого дома на 9-летнюю девочку напали бездомные собаки, которые повалили ее на землю и стали кусать. На помощь ребенку пришел отец и прохожие, которые отогнали собак и вызвали скорую помощь. У ребенка множественные укусы и раны
Ольга ДегидьОфициальный представитель ГСУ СК Красноярского региона

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, выявляют организацию, ответственную за отлов бездомных собак в Свердловском районе города, опрашивают свидетелей и очевидцев.

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