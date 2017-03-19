В Курагинском районе три пенсионерки погибли от угарного газа
Сейчас выясняются подробности трагедии.
Сейчас выясняются подробности трагедии.
В Курагинском районе три женщины погибли от отравления угарным газом. Инцидент произошел ночью 19 марта.
По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, женщины гостили у своей подруги в доме с печным отоплением. Хозяйка забыла открыть задвижку канала дымохода, после чего угарный газ стал распространяться по квартире и вызвал смертельное отравление.
Погибшим женщинам было от 62 от 65 лет. Известно, что все они характеризовались положительно.
Сейчас по факту гибели женщин проводится проверка. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Примечательно, что смертельные случаи отравления угарным газом в Курагино не являются единичными. В середине февраля от отравления погибли 45-летний мужчина, его 56-летняя жена и ее 20-летний