В Курагинском районе три пенсионерки погибли от угарного газа

В Курагинском районе три женщины погибли от отравления угарным газом. Инцидент произошел ночью 19 марта.

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, женщины гостили у своей подруги в доме с печным отоплением. Хозяйка забыла открыть задвижку канала дымохода, после чего угарный газ стал распространяться по квартире и вызвал смертельное отравление.

Погибшим женщинам было от 62 от 65 лет. Известно, что все они характеризовались положительно.

Сейчас по факту гибели женщин проводится проверка. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.