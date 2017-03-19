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14:56 (мск), источник: dostup1.ru

Пьяный лихач на ВАЗе убил двух мужчин на пешеходном переходе

Водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД через 15 минут.

В воскресенье, 19 марта, в полночь, в Челябинске произошло смертельное ДТП — водитель отечественной легковушки без прав и в алкогольном опьянении насмерть сбил двух мужчин на «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что авария произошла на проспекте Комарова, возле дома 112. «32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21103 в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в ночной сводке.

Пострадавшие — молодые мужчины в возрасте около 30 лет — скончались на месте происшествия. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД через 15 минут. Автомобиль с характерными повреждениями нашли на улице Марченко.

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