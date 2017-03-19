В Уфе не поделили дорогу маршрутка и троллейбус

Прямо возле остановки столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту № 51 и троллейбус № 13.

«Опять не поделили дорогу и пассажиров», — безошибочно определил наиболее вероятную причину аварии один из пользователей соцсетей. А второй усомнился, что медленный троллейбус мог составить достойную конкуренцию юрким маршруткам.

Обстоятельства происшедшего выясняются.