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15:01 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе не поделили дорогу маршрутка и троллейбус

Вчера, 18 марта, на бульваре Славы в Уфе произошло ДТП, которое некоторые комментаторы назвали хрестоматийным. Об этом сообщили в группе БашДТП.

Прямо возле остановки столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту № 51 и троллейбус № 13.

«Опять не поделили дорогу и пассажиров», — безошибочно определил наиболее вероятную причину аварии один из пользователей соцсетей. А второй усомнился, что медленный троллейбус мог составить достойную конкуренцию юрким маршруткам.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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