Porsche Cayenne столкнулся с «семеркой» в Волгограде

Машины получили серьезные повреждения. У «семерки» смята вся передняя часть.

По словам свидетелей, иномарку занесло, она врезалась в капот «ВАЗа», который был снесен. Другая версия состоит в том, что водитель «семерки» намеревался проехать на запрещающий сигнал светофора, а Porsche в этот момент поворачивал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Свидетели сообщают, что пострадал водитель «семерки». Выясняются причины аварии, подробности ДТП станут известны позже. Пострадавшие автомобили вывезли с места ДТП эвакуаторы.