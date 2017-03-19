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12:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Porsche Cayenne столкнулся с «семеркой» в Волгограде

Ранним утром 19 марта в Ворошиловском районе Волгограда перед мостом через реку Царицу столкнулись Porsche Cayenne и «семерка».

Машины получили серьезные повреждения. У «семерки» смята вся передняя часть.

По словам свидетелей, иномарку занесло, она врезалась в капот «ВАЗа», который был снесен. Другая версия состоит в том, что водитель «семерки» намеревался проехать на запрещающий сигнал светофора, а Porsche в этот момент поворачивал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Свидетели сообщают, что пострадал водитель «семерки». Выясняются причины аварии, подробности ДТП станут известны позже. Пострадавшие автомобили вывезли с места ДТП эвакуаторы.

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