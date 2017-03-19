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09:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую 15-летнюю школьницу нашли в Хабаровске

Поиски 13-летнего Сергея Глушича по-прежнему продолжаются.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 марта, AmurMedia.

Пятнадцатилетнюю девочку, которая пропала в Хабаровске около недели назад, нашли живой и невредимой. Поиски 13-летнего Сергея Глушича, который исчез спустя два дня после школьницы, по-прежнему ищут, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, к поискам сразу двоих подростков подключились на прошлой неделе родные несовершеннолетних, сотрудники полиции и волонтеры. Как следует из ориентировки, выложенной на странице организации в социальной сети «Одноклассники», 15-летняя школьница пропала около недели назад, 12 марта. Тринадцатилетний Сергей исчез в Южном микрорайоне Хабаровска в минувший вторник, 14 марта.

— Девушка найдена! Жива, здорова! Всем откликнувшимся огромное спасибо! — такое сообщение о пропавшей 15-летней хабаровчанке появилось на официальной странице поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» в социальной сети Instagram.

Поиски 13-летнего Сергея Глушича в настоящее время продолжаются. Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем подростке либо хочет присоединиться к поискам, могут обращаться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 8−909−857−63−00, 8−909−870−02−03 или 02.

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