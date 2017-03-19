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09:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

51-летний житель Иркутска сдавал свою квартиру под наркопритон

По данному факту возбуждено уголовное дело.

51-летний мужчина в течение нескольких месяцев сдавал свою квартиру под наркопритон в Иркутске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Злоумышленнику может грозить до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

При проведении обыска сотрудники полиции обнаружили шприцы и упаковочный материал, используемый для хранения наркотических средств.

«Установлено, что 51-летний мужчина в течение нескольких месяцев предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для потребления запрещенных законом веществ», — говорится в сообщении.

К административной ответственности за употребление наркотиков будут привлечены «посетители» притона.

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