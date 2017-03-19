В Новосибирске рассыпаются балконы на головы прохожим
Дворники ежедневно сметают куски бетона и штукатурки, которые упали сверху.
Дворники ежедневно сметают куски бетона и штукатурки, которые упали сверху.
Аварийный балкон расположен по адресу проспект Дзержинского, 75. В любую минуту он может обрушиться на посетителей магазина, вход в который расположен под ним на 1 этаже.
«Дворники ежедневно убирают камни с тротуара. С балкона 3 этажа регулярно падают массивные куски бетона», — сообщают местные жители в группе «АСТ-54».
В социальных сетях сибиряки говорят, что это не единичный случай: похожая ситуация и на улице Авиастроителей.