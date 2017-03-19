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15:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске рассыпаются балконы на головы прохожим

Дворники ежедневно сметают куски бетона и штукатурки, которые упали сверху.

Аварийный балкон расположен по адресу проспект Дзержинского, 75. В любую минуту он может обрушиться на посетителей магазина, вход в который расположен под ним на 1 этаже.

«Дворники ежедневно убирают камни с тротуара. С балкона 3 этажа регулярно падают массивные куски бетона», — сообщают местные жители в группе «АСТ-54».

В социальных сетях сибиряки говорят, что это не единичный случай: похожая ситуация и на улице Авиастроителей.

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