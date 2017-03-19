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10:13 (мск), источник: Informburo.kz

В Акмолинской области задержаны браконьеры с 11 тушами дикого кабана

В Атбасарском районе Акмолинской области полицейскими совместно с сотрудниками Республиканской инспекции по защите природных ресурсов за незаконную охоту были задержаны 8 граждан, сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

Источник: Informburo.kz

По информации полицейских, 18 марта на территории заповедника, расположенного недалеко от села Сепе Атбасарского района, были задержаны 8 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет, пятеро из которых являются жителями г. Кокшетау, трое — жители сёл Атбасарского района.

«При задержании и проведении досмотра полицейскими были обнаружены и изъяты 7 охотничьих ружей, в том числе 3 гладкоствольных и 4 нарезных, а также 4 снегохода и 11 туш дикого кабана. Предположительно ущерб составил более 10 миллионов тенге», — говорится в сообщении.

По факту незаконной охоты начато досудебное производство по статье 337 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконная охота). Также установлено, что оружие является зарегистрированным.

Ранее в Акмолинской области за незаконную охоту на оленей был задержан работник Государственного национального природного парка «Бурабай». В специализированной природоохранной прокуратуре Акмолинской области тогда сообщили, что случаи браконьерства в нацпарке в последнее время участились.

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