Водитель Toyota погиб при столкновении с автомобилем Mazda в Иркутске

Водитель Toyota Camry столкнулся с автомобилем Mazda 3, после чего врезался в столб на улице Старокузьмихинская в Иркутске сегодня. 19 марта. В результате ДТП водитель Toyota погиб. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Иркутской области.

«Mazda 3 находилась в левом ряду для поворота на АЗС, Toyota Camry допустила столкновение с Mazda. От удара Camry отбросило на световую опору», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Mazda 3 не пострадал.