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15:51 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в районе Масловского затона под лед водохранилища провалился мужчина

Его с переохлаждением забрала бригада «скорой помощи».

Источник: Новости Воронежа

В 9:43 утра воскресенья, 19 марта, на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что на воронежском водохранилище под лед провалился человек. ЧП случилось в районе Масловского затона. В ледяную воду упал рыбак пенсионного возраста.

«К моменту приезда спасателей мужчину вытащили очевидцы», — рассказали в ГО и ЧС.

Со льда мужчину пришлось эвакуировать на аэроглиссере. После чего его передали сотрудникам приехавшей на место «скорой помощи».

Напомним, лед сейчас очень опасен и коварен. Он ломается без звука, а толщина не превышает 15 см.
В случае происшествия звоните 112.

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