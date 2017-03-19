В Воронеже в районе Масловского затона под лед водохранилища провалился мужчина

В 9:43 утра воскресенья, 19 марта, на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что на воронежском водохранилище под лед провалился человек. ЧП случилось в районе Масловского затона. В ледяную воду упал рыбак пенсионного возраста.

«К моменту приезда спасателей мужчину вытащили очевидцы», — рассказали в ГО и ЧС.

Со льда мужчину пришлось эвакуировать на аэроглиссере. После чего его передали сотрудникам приехавшей на место «скорой помощи».

Напомним, лед сейчас очень опасен и коварен. Он ломается без звука, а толщина не превышает 15 см.

В случае происшествия звоните 112.