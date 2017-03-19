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10:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Донецкой области из-за обстрела обесточено более тысячи домов

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В поселках Еленовка, Луганское и Сигнальное в пригороде Донецка более тысячи домов были обесточены в результате ночного обстрела, сообщили РИА Новости в местных администрациях.

Источник: "РИА Новости" Украина

«В начале первого ночи был обстрел, снова обесточено восемь улиц — это около 400 домов. Информация о разрушениях уточняется», — сказали в администрации поселка Еленовка.

В Луганской сельской администрации сообщили, что в результате обстрела без света остались жители двух сел.

«Перебили линии электропередачи, Сигнальное и Луганское без света. Это около полутора тысяч жителей или 700 домов», — отметили в Луганской сельской администрации.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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