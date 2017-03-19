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16:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В детсаду № 119 Нижнего Новгорода обнаружено превышение бензола

Повторные пробы воздуха возьмут в дошкольном учреждении.

Превышение бензола обнаружено в детском саду № 119 Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация.

15 марта сотрудники Управления Роспотребнадзора взяли повторные пробы воздуха в дошкольном учреждении. Исследование подтвердило, что содержание бензола там сократилось, но пока все еще превышает допустимую норму. Повторные пробы будут взяты на следующей неделе.

«Главное — четко следовать рекомендациям профессионалов, и привести состояние воздуха в норму. Дети вернутся в детский сад только после того, как мы получим разрешающее заключение специалистов и будем на 100% уверены в безопасности малышей», — подчеркнул глава администрации Приокского района Виталий Ковалев.

Напомним, что резкий запах появился в дошкольном учреждении № 119 в Приокском районе 10 марта.

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