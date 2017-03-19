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11:47 (мск), источник: БЕЛТА

В Жабинке при пожаре в жилом доме эвакуировано 30 человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке при пожаре в жилом доме были эвакуированы 30 человек, среди которых 6 детей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Возгорание в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома произошло 18 марта. Подразделениями МЧС был спасен хозяин 1978 года рождения, который с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Жабинковская ЦРБ». Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожность при курении.

Еще два несчастных случая в тот же день произошли в Минской области — в Солигорском и Минском районах. Как сообщает областное управление МЧС, в первом случае речь идет о госпитализации гражданина с ожогами 1−4 степени (10% тела), полученными в результате вспышки газо-воздушной смеси при подсоединении редуктора к газовому баллону на территории частного домовладения в деревне Долгое.

Второй несчастный случай произошел в неэксплуатируемом здании в поселке Ждановичи, когда мужчина получил ожоги 1−4 степени (14% тела) в результате неосторожного обращения с огнем.

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