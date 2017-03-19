Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
СМИ США: к несчастью для Ирана, его новый танк – копия Т-90
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
16:09 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре столкнулись ВАЗ-2109, BMW X6 и Huyndai

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

В ночь на воскресенье, 19 марта, в Самаре произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, пишет 63.ru со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выбрал небезопасную дистанцию и въехал в автомобиль BMW X6, когда тот остановился на красный сигнал светофора. От удара вазовскую легковушку отбросило на встречную полосу, где машина врезалась в Huyndai.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Ростовом" - 0:0
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Израиль пригрозил уничтожить системы ПВО Сирии
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь