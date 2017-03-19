В Самаре столкнулись ВАЗ-2109, BMW X6 и Huyndai
О пострадавших в результате аварии не сообщается.
О пострадавших в результате аварии не сообщается.
В ночь на воскресенье, 19 марта, в Самаре произошло крупное
По словам свидетелей, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выбрал небезопасную дистанцию и въехал в автомобиль BMW X6, когда тот остановился на красный сигнал светофора. От удара вазовскую легковушку отбросило на встречную полосу, где машина врезалась в Huyndai.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.