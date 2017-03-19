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11:32 (мск), источник: 112.ua

В Запорожской обл. СБУ обнаружила крупный арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Запорожской области обнаружили в селе, неподалеку от областного центра, крупный арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба СБУ.

Источник: 112.ua

«В одном из ангаров запорожского предприятия, которое относится к объектам критической инфраструктуры, хранился огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, сто двадцать четыре гранатомета РПГ-26, пятьдесят противотанковых гранатометов РПГ-7, восемьдесят семь зарядов к подствольному гранатомету, восемнадцать гранат РГД-5, двадцать одну мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось тридцать минометных детонаторов МД5, двести сорок дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По факту обнаружения арсенала открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления круга лиц, причастных к организации арсенала и источников происхождения оружия и боеприпасов.

Ранее в столичном регионе правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась сбытом оружия и боеприпасов, в состав которой входили полицейские.

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