В Светлоярском районе в ДТП погиб 9-летний пассажир

44-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent, ехала со стороны Октябрьского района. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП водитель Hyundai доставлена в медицинское учреждение, а 9-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.