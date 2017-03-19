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11:57 (мск), источник: РИАЦ

В Светлоярском районе в ДТП погиб 9-летний пассажир

Авария произошла 18 марта в 17 часов на 68 километре автодороги «Волгоград-Сальск».

44-летняя водитель-женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent, ехала со стороны Октябрьского района. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП водитель Hyundai доставлена в медицинское учреждение, а 9-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

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