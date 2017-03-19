На Измаильской улице произошло лобовое столкновение двух автомобилей

Случилось ДТП на Измаильской — две легковушки столкнулись лоб в лоб. На место происшествия вызвали пожарных, так как в одной из машин была газовая установка.

По словам очевидцев, пассажиров в машинах не было. Один из водителей превысил скорость и не уступил дорогу машине со встречной полосы.

От общения с журналистами Publika TV предполагаемый виновник аварии наотрез отказался. После ДТП его увезли в диспансер для проверки на трезвость.