В Семее сотрудник фирмы проиграл у букмекеров деньги предприятия

По информации портала yk-news. kz, 28-летний мужчина работал региональным представителем и развозил по нескольким районам Восточно-Казахстанской области товары.

Вместо того, чтобы вносить полученную наличность в кассу предприятия, предприимчивый игроман отправлялся в букмекерскую контору. Надежда возместить растущий долг выигрышем на ставках не оправдалась. Всего за месяц сотрудник фирмы спустил в букмекерской конторе почти два миллиона тенге. За что и оказался на скамье подсудимых.



В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Несмотря на просьбы обвиняемого к суду не лишать его свободы с обещанием возместить весь ущерб, суд счел возможность перевоспитания игромана лишь в условиях изоляции от общества.

Ближайшие 5 лет осужденный проведет в местах лишения свободы.