В Семее сотрудник фирмы проиграл у букмекеров деньги предприятия
За растрату почти двух миллионов тенге осужденный получил 5 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
За растрату почти двух миллионов тенге осужденный получил 5 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.
По информации портала
Вместо того, чтобы вносить полученную наличность в кассу предприятия, предприимчивый игроман отправлялся в букмекерскую контору. Надежда возместить растущий долг выигрышем на ставках не оправдалась. Всего за месяц сотрудник фирмы спустил в букмекерской конторе почти два миллиона тенге. За что и оказался на скамье подсудимых.
В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Несмотря на просьбы обвиняемого к суду не лишать его свободы с обещанием возместить весь ущерб, суд счел возможность перевоспитания игромана лишь в условиях изоляции от общества.
Ближайшие 5 лет осужденный проведет в местах лишения свободы.