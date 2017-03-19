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14:23 (мск), источник: 365info.kz

В Семее сотрудник фирмы проиграл у букмекеров деньги предприятия

За растрату почти двух миллионов тенге осужденный получил 5 лет колонии общего режима с конфискацией имущества.

Источник: 365info.kz

По информации портала yk-news.kz, 28-летний мужчина работал региональным представителем и развозил по нескольким районам Восточно-Казахстанской области товары.

Вместо того, чтобы вносить полученную наличность в кассу предприятия, предприимчивый игроман отправлялся в букмекерскую контору. Надежда возместить растущий долг выигрышем на ставках не оправдалась. Всего за месяц сотрудник фирмы спустил в букмекерской конторе почти два миллиона тенге. За что и оказался на скамье подсудимых.

В суде мужчина раскаялся и признал свою вину. Несмотря на просьбы обвиняемого к суду не лишать его свободы с обещанием возместить весь ущерб, суд счел возможность перевоспитания игромана лишь в условиях изоляции от общества.

Ближайшие 5 лет осужденный проведет в местах лишения свободы.

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