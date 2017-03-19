В мэрии назвали причину просадки грунта в центре Уфы

Как сообщили в администрации города, на место происшествия срочно выехали специалисты Управления гражданской защиты по Кировскому району. Они довольно скоро установили причину переполоха, которая, по их словам, носит чисто техногенный характер.

Оказалось, что строители близлежащего жилого комплекса выкопали котлован, из-за близости с которым частично просела одна из стенок гаража, а следом за ней «поползли» весь гараж и беседка. Угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Строителей обязали провести укрепительные работы в котлован.

«Если объекты — гараж и беседка — находятся в собственности, то для того чтобы заактировать данный инцидент, собственникам необходимо обратиться в отдел коммунального хозяйства Администрации Кировского района», — пояснили в мэрии.