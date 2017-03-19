В мэрии назвали причину просадки грунта в центре Уфы
Вчера, 18 марта, тревожный звонок раздался в городской Службе спасения Уфы. Жители улицы Коммунистической сообщили, что рядом с домом № 104 начали проваливаться под землю гараж и беседка.
Вчера, 18 марта, тревожный звонок раздался в городской Службе спасения Уфы. Жители улицы Коммунистической сообщили, что рядом с домом № 104 начали проваливаться под землю гараж и беседка.
Как сообщили в администрации города, на место происшествия срочно выехали специалисты Управления гражданской защиты по Кировскому району. Они довольно скоро установили причину переполоха, которая, по их словам, носит чисто техногенный характер.
Оказалось, что строители близлежащего жилого комплекса выкопали котлован,
Строителей обязали провести укрепительные работы в котлован.
«Если объекты — гараж и беседка — находятся в собственности, то для того чтобы заактировать данный инцидент, собственникам необходимо обратиться в отдел коммунального хозяйства Администрации Кировского района», — пояснили в мэрии.