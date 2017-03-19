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13:35 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Могилевчанин без причины избил двух молодых людей

17-летний могилевчанин обратился в милицию с заявлением об избиении.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Парень, работающий стажером в одной из организаций города, рассказал, что их фирма специализируется на услугах по ремонту. В тот день их 18-летний менеджер вместе с ним отправился по адресу, откуда поступила заявка. Но до клиента они не дошли. В подъезде дома по улице Строителей на них напал какой-то мужчина.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева, подполковника милиции Дмитрия Сильванькова, личность напавшего установили быстро:

— Им оказался 46-летний мужчина, проживающий в этом доме. Он не работает, уже был судим за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, а также за нахождение пьяным за рулем. Когда двое парней зашли в этот подъезд, он демонстративно перегородил им дорогу, не пропуская вперед.

Молодые люди пытались избежать конфликта, объяснили, к кому и зачем направляются. Но пьяный сосед их потенциального клиента разумных доводов не услышал. Стал угрожать чужакам расправой, а после перешел от слов к делу — набросился на парней с кулаками.

Самое малое, что грозит несдержанному могилевчанину — штраф или общественные работы. Максимальное наказание — до трех лет тюрьмы.

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