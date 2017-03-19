В Костанае двум фигурантам дела «чёрных риелторов» дали пожизненный срок
В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области группе из восьми «черных риелторов» вынесли приговор, передает региональный портал «Алау».
В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области группе из восьми «черных риелторов» вынесли приговор, передает региональный портал «Алау».
ОПГ «черных риелторов» совершала преступления на территории Костаная восемь лет. Группа находила алкоголиков, наркоманов и инвалидов, которых запугивали или обманом забирали квартиры.
Согласно обвинительному заключению, членами ОПГ, в числе которых была и женщина, были убиты три человека. Среди погибших
Суд приговорил двоих — Алибаева и Глушкова — к пожизненному сроку, еще двоих — Бояркину и Кушекбаева к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима каждого. Кроме того, Капустина приговорили к десяти годам лишения свободы, Бекенов и Ковтун получили по восемь лет лишения свободы, Игнбаев приговорен к шести годам. К тому же всех осужденных конфискуют имущество.