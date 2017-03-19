В Костанае двум фигурантам дела «чёрных риелторов» дали пожизненный срок

ОПГ «черных риелторов» совершала преступления на территории Костаная восемь лет. Группа находила алкоголиков, наркоманов и инвалидов, которых запугивали или обманом забирали квартиры.

Согласно обвинительному заключению, членами ОПГ, в числе которых была и женщина, были убиты три человека. Среди погибших женщина-инвалид, которая вышла замуж за одного из членов группы, а потом погибла от его руки.

Суд приговорил двоих — Алибаева и Глушкова — к пожизненному сроку, еще двоих — Бояркину и Кушекбаева к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима каждого. Кроме того, Капустина приговорили к десяти годам лишения свободы, Бекенов и Ковтун получили по восемь лет лишения свободы, Игнбаев приговорен к шести годам. К тому же всех осужденных конфискуют имущество.