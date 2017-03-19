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14:16 (мск), источник: Newtimes.kz

В Костанае двум фигурантам дела «чёрных риелторов» дали пожизненный срок

В специализированном суде по уголовным делам Костанайской области группе из восьми «черных риелторов» вынесли приговор, передает региональный портал «Алау».

Источник: Newtimes.kz

ОПГ «черных риелторов» совершала преступления на территории Костаная восемь лет. Группа находила алкоголиков, наркоманов и инвалидов, которых запугивали или обманом забирали квартиры.

Согласно обвинительному заключению, членами ОПГ, в числе которых была и женщина, были убиты три человека. Среди погибших женщина-инвалид, которая вышла замуж за одного из членов группы, а потом погибла от его руки.

Суд приговорил двоих — Алибаева и Глушкова — к пожизненному сроку, еще двоих — Бояркину и Кушекбаева к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима каждого. Кроме того, Капустина приговорили к десяти годам лишения свободы, Бекенов и Ковтун получили по восемь лет лишения свободы, Игнбаев приговорен к шести годам. К тому же всех осужденных конфискуют имущество.

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