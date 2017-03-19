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14:20 (мск), источник: VN.ru

Двоих рыбаков спасли на острове «Кораблик»

19 марта в 6.25 утра спасателям МАСС поступило сообщение от двоих рыбаков. Они пояснили, что находятся на острове «Кораблик» посреди Оби и не могут выбраться.

— Мужчины 1986 и 1987 г. р. решили заночевать на острове. Под утро сильно замерзли, попробовали накачать резиновую лодку. Но ничего не получилось, и рыбаки стали звонить спасателям, — сообщает группа МАСС в социальной сети ВКонтакте.

На поиски мужчин отправился экипаж спасателей на аэроботе «Тайфун». Рыбаки были обнаружены и доставлены на базу отряда АСО «Западный», где им оказали первую медицинскую помощь и согрели теплым чаем.

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