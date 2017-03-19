Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Украинец о бизнесе в Крыму: когда вошли в РФ, случился перелом
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
СМИ США: к несчастью для Ирана, его новый танк – копия Т-90
В Кремле оценили идею присоединения Донбасса к РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
15:56 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже обиженный мужчина поджег двери квартир соседей

ЧП произошло в Левобережном районе.

Источник: Новости Воронежа

В субботу, 18 марта, в Воронеже произошел пожар в доме № 73 на улице Ростовской. ЧП произошло около 03:24. Спасатели потушили загоревшиеся входные двери уже в 03:35. К счастью, люди не пострадали.

Позже выяснилось, что двери квартир 40-летнего мужчины и 76-летней пенсионерки кто-то специально поджег. Полицейские провели поквартирный обход и заподозрили в преступлении 28-летнего жильца этого же дома.

«Мужчина под тяжестью улик признался, что у него был конфликт с жильцами двух квартир, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Он затаил на них обиду за то, что ему делали замечания, и решил им отомстить. Ночью он облил двери оппонентов легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и ушел».

Сейчас проводят проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело за умышленное повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронеже на ближайшей рабочей неделе потеплеет до + 11 градусов
СМИ: В МВФ отложили обсуждение вопроса о транше для Украины
Представитель Эрдогана заявил об усилении «туркофобии» в Европе
Экс-президент Болгарии обвинил РФ во вмешательстве в дела страны
Израиль пригрозил уничтожить системы ПВО Сирии
Белый дом объяснил, почему Трамп не пожал руку Меркель
Рогозин назвал главу МИД Украины Климкина «тормозом»
Космический корабль Dragon покинул МКС и направился на Землю
Спорт
«К её выходкам привыкли»: куда биатлон приведёт вседозволенность В скандальной выходке Коукаловой виноват сам Бессеберг, который возволил спортсменам навязать свою волю и допустил вседозволенность
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь