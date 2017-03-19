В Воронеже обиженный мужчина поджег двери квартир соседей
ЧП произошло в Левобережном районе.
ЧП произошло в Левобережном районе.
В субботу, 18 марта, в Воронеже произошел пожар в доме № 73 на улице Ростовской. ЧП произошло около 03:24. Спасатели потушили загоревшиеся входные двери уже в 03:35. К счастью, люди не пострадали.
Позже выяснилось, что двери квартир 40-летнего мужчины и 76-летней пенсионерки
«Мужчина под тяжестью улик признался, что у него был конфликт с жильцами двух квартир, — рассказали в
Сейчас проводят проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело за умышленное повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).