В Воронеже обиженный мужчина поджег двери квартир соседей

В субботу, 18 марта, в Воронеже произошел пожар в доме № 73 на улице Ростовской. ЧП произошло около 03:24. Спасатели потушили загоревшиеся входные двери уже в 03:35. К счастью, люди не пострадали.

Позже выяснилось, что двери квартир 40-летнего мужчины и 76-летней пенсионерки кто-то специально поджег. Полицейские провели поквартирный обход и заподозрили в преступлении 28-летнего жильца этого же дома.

«Мужчина под тяжестью улик признался, что у него был конфликт с жильцами двух квартир, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Он затаил на них обиду за то, что ему делали замечания, и решил им отомстить. Ночью он облил двери оппонентов легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и ушел».

Сейчас проводят проверку, по итогам которой могут возбудить уголовное дело за умышленное повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).