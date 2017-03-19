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16:06 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Нива со сломанными тормозами перевернулась от удара об автобус на крышу

Пострадавших нет.

В Ленинском районе на площади Райсовета внедорожник врезался в общественный транспорт. В автобусе были пассажиры, но травм никто не получил. «На пересечении Планировочной и Ватутина столкнулись автобус № 96 и Нива. От удара внедорожник перевернулся на крышу», —рассказали в группе «АСТ-54».

Прибивший на место происшествия аварийный комиссар пояснил обстоятельства ДТП: «На этом участке площади проезжая часть сужается. Ниву начало заносить в сторону обочины, где шла девушка, а тормоза на тот момент отказали. Водитель смог не задеть пешехода, обогнув её и врезавшись в сугроб».

Из-за такого столкновения машина перевернулась на крышу, а затем опрокинулась на проезжавший рядом автобус. Все остались живы, помощь скорой не потребовалась.

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