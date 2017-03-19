В Самаре пьяная ссора двух знакомых закончилась поножовщиной
В Самаре 41-летнего мужчину госпитализировали после ссоры со знакомым, сообщает
В Самаре 41-летнего мужчину госпитализировали после ссоры со знакомым, сообщает
По версии правоохранителей, 50-летний подозреваемый в рабочем вагончике в гаражном массиве на пересечении ул.
Предполагаемого злоумышленника задержали по горячим следам. По данным полиции, он безработный и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.