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16:20 (мск), источник: Volga News

В Самаре пьяная ссора двух знакомых закончилась поножовщиной

В Самаре 41-летнего мужчину госпитализировали после ссоры со знакомым, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, 50-летний подозреваемый в рабочем вагончике в гаражном массиве на пересечении ул. Алма-Атинской и пр. Карла Маркса напал с ножом на приятеля во время ссоры при распитии спиртного.

Предполагаемого злоумышленника задержали по горячим следам. По данным полиции, он безработный и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело.

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