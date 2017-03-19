Эксперт прокомментировал новые факты по делу Юрия Пака

Эксперт Сергей Похабов, который давал заключение по одной из экспертиз, прокомментировал новые факты по делу Юрия Пака, передает корреспондент Tengrinews.kz. На свой странице в Facebook, которую он открыл накануне, Похабов вышел в прямой эфир на две минуты и выложил короткое видео. Данную публикацию у себя на странице репостнула Прокуратура Карагандинской области.

Ранее дело Пака отправили на изучение прокурору в связи с вновь открывшими фактами. Тогда адвокат осужденного заявил, что была проведена фонографическая экспертиза аудиозаписи в Ростовском центре судебных экспертиз. По ее итогам российские эксперты сообщили, что голос «злоумышленника» Паку не принадлежит. Кроме того, речевые дефекты учителя и «злоумышленника» абсолютно разные, их невозможно подделать. Эксперты также указали на следы монтажа в записи. У звонившего и Пака разный формант при спектральном анализе голосов дикторов, утверждают они. В этой связи суд направил материалы прокурору для организации их расследования.

В своем видео Сергей Похабов заявляет, что на данный момент в СМИ «разразилась целая истерия по делу Пака».