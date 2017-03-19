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16:17 (мск), источник: Tengrinews

Эксперт прокомментировал новые факты по делу Юрия Пака

На свой странице в Facebook, которую он открыл накануне, Похабов вышел в прямой эфир на две минуты и выложил короткое видео.

Источник: Tengrinews

Эксперт Сергей Похабов, который давал заключение по одной из экспертиз, прокомментировал новые факты по делу Юрия Пака, передает корреспондент Tengrinews.kz. На свой странице в Facebook, которую он открыл накануне, Похабов вышел в прямой эфир на две минуты и выложил короткое видео. Данную публикацию у себя на странице репостнула Прокуратура Карагандинской области.

Ранее дело Пака отправили на изучение прокурору в связи с вновь открывшими фактами. Тогда адвокат осужденного заявил, что была проведена фонографическая экспертиза аудиозаписи в Ростовском центре судебных экспертиз. По ее итогам российские эксперты сообщили, что голос «злоумышленника» Паку не принадлежит. Кроме того, речевые дефекты учителя и «злоумышленника» абсолютно разные, их невозможно подделать. Эксперты также указали на следы монтажа в записи. У звонившего и Пака разный формант при спектральном анализе голосов дикторов, утверждают они. В этой связи суд направил материалы прокурору для организации их расследования.

В своем видео Сергей Похабов заявляет, что на данный момент в СМИ «разразилась целая истерия по делу Пака».

«В этой связи я считаю необходимым сделать заявление. Недавно адвокатом Юрия Пака представлена заключение Ростовского центра судебных экспертиз. Какие именно объекты исследовались, с какими образцами они сравнивались, мне неизвестно. Без ознакомления с данными не могу сказать, на каком основании они сделали выводы. В рамках экспертиз, проведенных в Республике Казахстан, проведен ряд экспертиз, которые пришли к одному и тому же выводу — голос и речь лица, звонившего в «112″ принадлежит Паку Юрию Дмитриевичу. Экспертизы проведены с соблюдением законов Республики Казахстан и в рамках тех методик, которые есть в Казахстане. В отличие от частных экспертов Российской Федерации, а Ростовский центр судебных экспертиз является специализированным частным учреждением, мы, эксперты государственных учреждений, обязаны в каждом заключении подписываться за дачу заведомо ложного заключения. Полагаю, что обоснованность заключений экспертов Ростовского центра, как минимум, нуждается в проверке и не может являться основанием для поспешных выводов и преждевременного ажиотажа», — отметил Похабов.

Напомним, 3 октября 2016 года карагандинс­кий учитель физики Юрий Пак был приговоре­н к двум годам колонии по обвинению в лже­терроризме. По версии следствия, 14 апрел­я 2015 года педагог, находясь на рабочем ­месте, позвонил на номер 102 и сообщил о ­взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о гото­вящемся теракте в итоге не подтвердился. ­29 декабря прошлого года апелляционная ко­ллегия оставила без изменения решение суд­а первой инстанции. Также ранее родные обр­атились в Абайский районный суд, чтобы во­спользоваться правом на сокращение оставш­егося срока наказания на ¼ часть. Данно­е ходатайство было рассмотрено, осужденному сократили неотбытую часть наказания на ¼ часть, то есть на 5 месяцев 12 дней. Оставшийся срок наказания составляет год и 4 месяца.

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