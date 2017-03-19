В результате ДТП в Днепре погиб депутат

В Днепре в результате ДТП, которое произошло в субботу, одним из погибших оказался депутат Соборного районного совета г. Днепр Богдан Назаренко. Эту информацию подтвердили однопартийцы нардепа.

Сообщается, что автомобиль Chevrolet Aveo врезался в электроопору, за рулем был депутат. В результате полученных травм, 24-летний мужчина и две пассажирки погибли на месте, еще одного пострадавшего доставили в больницу.