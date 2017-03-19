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16:50 (мск), источник: Informburo.kz

Полицейский, пытавшийся остановить пьяного водителя, скончался от ран в Астане

Погибший полицейский планировал летом сыграть свадьбу.

Источник: Informburo.kz

Сотрудник дорожно-патрульной полиции Астаны был госпитализирован после ДТП 14 февраля. Он пролежал в больнице больше двух недель и скончался.

«При задержании нетрезвого водителя на автомашине с подложными номерами получил тяжкие телесные повреждения сотрудник дорожно-патрульной полиции Торибаев, который в последствии скончался», — сообщил начальник Департамента внутренних дел Астаны Амантай Аубакиров.

В столичном ДВД уточнили, инцидент произошёл 14 февраля в 4 часа утра по улице Кенесары.

«При исполнении служебных обязанностей 24-летний полицейский полка Дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы ДВД Астаны Даулетбек Торибаев получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. 1 марта 2017 года в результате от полученных травм он скончался в больнице.», — сообщили в столичном департаменте в ответе на официальный запрос.

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В ДВД уточнили, что погибший полицейский пытался остановить водителя 1991 года рождения, который управлял машиной марки Sang Yong Kyron. Водитель был задержан и взят под стражу.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей Уголовного кодекса РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами: деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в ответе на запрос.

Даулетбек Торибаев работал в полку ДПП ДВД г. Астана в звании младшего сержанта полиции, в органах внутренних дел служил c 2015 года.

«Семье полицейского оказана материальная помощь. По словам родственников и сослуживцев, Даулетбек планировал жениться и сыграть свадьбу этим летом», — сообщили в ДВД.

Также в столичном департаменте подчеркнули, что служба полицейских сопряжена опасностями для здоровья и жизни.

«Без преувеличения можно сказать, что у нас работают самоотверженные, преданные присяге и долгу, которые в мирное время совершают героические поступки», — считают в ДВД.

Так, например, в феврале 2016 года двое столичных полицейских старшина полиции Марал Тургымбаев и сержант полиции Ерболат Рыспеков получили огнестрельные ранения при несении службы. Ранения они получили при проверке документов у лиц, находившихся в строительном вагончике. Полицейские были награждены орденами «Айбын» ІІІ степени. Ещё один столичный полицейский в прошлом году был награждён медалью «Ерлігі үшін». Старший сержант полиции Баглан Карымбаев получил травмы при попытке остановить пьянного водителя. Мужчина на авто марки Lada Kalina нарушил ПДД и пытался скрыться с места инцидента. Баглан Карымбаев в попытке остановить нарушителя схватился за руль его машины. Нарушитель, не снижая скорости, проехал с полицейским до следующего перекрестка. Позже стало известно, что задержанный водитель находился в розыске за преступления, которые он совершил ранее.

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