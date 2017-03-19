Полицейский, пытавшийся остановить пьяного водителя, скончался от ран в Астане

Сотрудник дорожно-патрульной полиции Астаны был госпитализирован после ДТП 14 февраля. Он пролежал в больнице больше двух недель и скончался.

«При задержании нетрезвого водителя на автомашине с подложными номерами получил тяжкие телесные повреждения сотрудник дорожно-патрульной полиции Торибаев, который в последствии скончался», — сообщил начальник Департамента внутренних дел Астаны Амантай Аубакиров.

В столичном ДВД уточнили, инцидент произошёл 14 февраля в 4 часа утра по улице Кенесары.