Полицейский, пытавшийся остановить пьяного водителя, скончался от ран в Астане
Погибший полицейский планировал летом сыграть свадьбу.
Погибший полицейский планировал летом сыграть свадьбу.
Сотрудник
«При задержании нетрезвого водителя на автомашине с подложными номерами получил тяжкие телесные повреждения сотрудник
В столичном ДВД уточнили, инцидент произошёл 14 февраля в 4 часа утра по улице Кенесары.
«При исполнении служебных обязанностей 24-летний полицейский полка
В ДВД уточнили, что погибший полицейский пытался остановить водителя 1991 года рождения, который управлял машиной марки Sang Yong Kyron. Водитель был задержан и взят под стражу.
«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 части третьей Уголовного кодекса РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами: деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека», — пояснили в ответе на запрос.
Даулетбек Торибаев работал в полку ДПП ДВД г. Астана в звании младшего сержанта полиции, в органах внутренних дел служил c 2015 года.
«Семье полицейского оказана материальная помощь. По словам родственников и сослуживцев, Даулетбек планировал жениться и сыграть свадьбу этим летом», — сообщили в ДВД.
Также в столичном департаменте подчеркнули, что служба полицейских сопряжена опасностями для здоровья и жизни.
«Без преувеличения можно сказать, что у нас работают самоотверженные, преданные присяге и долгу, которые в мирное время совершают героические поступки», — считают в ДВД.
Так, например, в феврале 2016 года двое столичных полицейских старшина полиции Марал Тургымбаев и сержант полиции Ерболат Рыспеков получили огнестрельные ранения при несении службы. Ранения они получили при проверке документов у лиц, находившихся в строительном вагончике. Полицейские были награждены орденами «Айбын» ІІІ степени. Ещё один столичный полицейский в прошлом году был награждён медалью «Ерлігі үшін». Старший сержант полиции Баглан Карымбаев получил травмы при попытке остановить пьянного водителя. Мужчина на авто марки Lada Kalina нарушил ПДД и пытался скрыться с места инцидента. Баглан Карымбаев в попытке остановить нарушителя схватился за руль его машины. Нарушитель, не снижая скорости, проехал с полицейским до следующего перекрестка. Позже стало известно, что задержанный водитель находился в розыске за преступления, которые он совершил ранее.