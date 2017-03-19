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17:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Пермском крае пятилетний ребенок погиб в ДТП

В автомобильной аварии в Октябрьском районе Пермского края погибла пятилетняя девочка. О трагическом случае «РГ» сообщили в главном управлении МВД РФ по региону.

По предварительной информации, на втором километре Октябрьский — Шараповка легковой автомобиль Kia с 35-летней женщиной выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ехавшим в противоположном направлении ВАЗ-21104.

В результате ДТП ребенок, находившийся в пассажирском кресле, несмотря на имевшееся специальное удерживающее устройство, получил серьезные травмы и скончался.

По данному факту возбуждена проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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