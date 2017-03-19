В Пермском крае пятилетний ребенок погиб в ДТП

По предварительной информации, на втором километре Октябрьский — Шараповка легковой автомобиль Kia с 35-летней женщиной выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ехавшим в противоположном направлении ВАЗ-21104.

В результате ДТП ребенок, находившийся в пассажирском кресле, несмотря на имевшееся специальное удерживающее устройство, получил серьезные травмы и скончался.

По данному факту возбуждена проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.