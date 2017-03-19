В Пермском крае пятилетний ребенок погиб в ДТП
В автомобильной аварии в Октябрьском районе Пермского края погибла пятилетняя девочка. О трагическом случае «РГ» сообщили в главном управлении МВД РФ по региону.
В автомобильной аварии в Октябрьском районе Пермского края погибла пятилетняя девочка. О трагическом случае «РГ» сообщили в главном управлении МВД РФ по региону.
По предварительной информации, на втором километре Октябрьский — Шараповка легковой автомобиль Kia с 35-летней женщиной выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ехавшим в противоположном направлении ВАЗ-21104.
В результате ДТП ребенок, находившийся в пассажирском кресле, несмотря на имевшееся специальное удерживающее устройство, получил серьезные травмы и скончался.
По данному факту возбуждена проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.