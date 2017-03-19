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17:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Киевом в ДТП двое погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии

Как сообщается, Volkswagen Caddy совершал маневр по обгону транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Shevrolet.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

«ДТП произошло в районе населенного пункта Глеваха. Сейчас там небольшая пробка, но работники полиции приняли все меры, чтобы перенаправить транспортный поток в объезд этого ДТП», — сообщил пресс-секретарь.

Также сообщается, что автомобиль Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Shevrolet. После этого совершил еще одно столкновение с другим автомобилем.

Вследствие этого в автомобиле Volkswagen Caddy, который и совершал обгон, погибли два человека. Также один пассажир Shevrolet госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Днепре в субботу, 18 марта, на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП, в котором погибли три человека, один — госпитализирован.

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