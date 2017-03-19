Иракская авиация уничтожила шестерых главарей ИГ

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По данным телеканала, среди уничтоженных в Мосуле главарей был гражданин России Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир, руководивший «Батальоном Тарика ибн Зияда».

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Также известно, что среди других убитых командиров — террористы из Франции (Абу Михаф), Великобритании (Абу Хафса), Турции (Абу Джамаль) и Марокко (Абу Салех и Абу Дуа Аль-Магриби). Иракские правительственные войска продолжают операцию по освобождению западной части Мосула.

За ее время вооруженные силы отбили у ИГ более двух третей города и заблокировали террористов