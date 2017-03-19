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18:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Иракская авиация уничтожила шестерых главарей ИГ

В результате авиаудара иракской авиации удалось уничтожить шестерых главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ), сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на военную разведку.

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По данным телеканала, среди уничтоженных в Мосуле главарей был гражданин России Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир, руководивший «Батальоном Тарика ибн Зияда».

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Также известно, что среди других убитых командиров — террористы из Франции (Абу Михаф), Великобритании (Абу Хафса), Турции (Абу Джамаль) и Марокко (Абу Салех и Абу Дуа Аль-Магриби).

Иракские правительственные войска продолжают операцию по освобождению западной части Мосула.

За ее время вооруженные силы отбили у ИГ более двух третей города и заблокировали террористов

Коренной перелом в ходе наступления произошел в начале марта. С 2014 года третий по величине город Ирака находился под контролем ИГ и считался его неофициальной столицей.

Комментарии
2
Сергей Зауглов
Ирак уже практически стал нормальной страной, а вот Сирия, благодаря нашему Путлеру и его поддержке веччного царька и диктатора Асада, еще будет оставаться дикой, разрозненной!
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Юрий Жданов
Пора их всем миром уничтожать и давить, а не только нам. Подождите они все вернуться домой и всем мало не покажется.
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