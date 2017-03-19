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18:32 (мск), источник: Informburo.kz

Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петропавловске

Очевидцы сообщают, что после столкновения на дороге трое человек вылетели через стекло. Их госпитализировали с травмами.

Источник: Informburo.kz

ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Петропавловске 19 марта.
Информацию об этом горожане распространили в мессенджере WhatsApp.

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По словам очевидцев, в «неотложке» находились водитель, санитар и фельдшер. В другом автомобиле ехали двое человек. Марка этого автомобиля не уточняется. Сообщается, что после удара трое человек из «неотложки» вылетели через стекло. Фельдшер и санитар получили сотрясение головного мозга, водитель скорой — ушиб колена. Находившийся в другом автомобиле человек госпитализирован с переломом бедра.

В Центре скорой медицинской помощи СКО корреспонденту Informburo.kz подтвердили, что госпитализированы трое человек, среди которых санитар и фельдшер, а также находившийся в другом автомобиле мужчина. Их состояние сейчас нормальное. В полиции Петропавловска обещали предоставить информацию о ДТП позднее.

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Пять человек пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петропавловске
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