В Башкирии поезд сбил двух 17-летних девушек

Трагедия случилась 18 марта — поезд сбил двух 17-летних девушек в Иглинском районе. Одна из них погибла, вторая в тяжелом состоянии, ей срочно требуется донорская кровь.

— В тот вечер Яна отправилась в родное Старокубово из соседней деревни. С ней была подруга Лиана. Девочки шли вдоль железной дороги. Непонятно как, но на подружек из темноты выехал односоставный тягач. Свидетели говорят, что он ехал без фонарей и не сигналил — видимо из-за этого девочки его и не заметили, — рассказывает двоюродная сестра Яны.

Яне чудом осталась жива. В тяжелом состоянии ее доставили в Городскую больницу № 13. Сейчас она лежит в реанимации.

Убитые горем друзья и родственники Яны просят всех неравнодушных сдать кровь для пострадавшей девочки. Сделать это можно завтра, 20 марта, в Республиканской станции переливания крови: ул. Батырская 41/3. Пункт начинает работать с 9 часов утра. В регистратуре нужно назвать имя и фамилию пациента, для которого сдаете кровь: Фаукиева Яна, 1998 года г. р. Группа любая.