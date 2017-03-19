Вышедшая из берегов Припять подтопила дорогу на Гомельщине
Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет, заверили спасатели.
Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет, заверили спасатели.
МИНСК, 19 мар — Sputnik. Паводковые воды от реки Припять подтопили два участка грунтовой дороги в Петриковском районе (Гомельская область), сообщили Sputnik в Гомельском областном управлении МЧС.
«По состоянию на 18 марта в Петриковском районе паводковыми водами от реки Припять подтоплено два участка грунтовой дороги (каждый по 100 метров) Петриков — Велавск (глубина 8−15 см)», — рассказали спасатели.
Расстояние между подтопленными участками, по данным МЧС, составляет один километр.
В ведомстве добавили, что проезд по данной дороге к паромной переправе возможен всеми видами транспорта. «Жизнедеятельность в населенных пунктах Велавск, Черноцкое, Шестовичи и Моисеевичи не нарушена», — уточнили собеседники агентства, подчеркнув, что угрозы жилым домам, административным зданиям и хозпостройкам нет.
«Паромная переправа работает в круглосуточном режиме», — добавили в областном управлении МЧС.
«В случае дальнейшего увеличения уровня воды и невозможного проезда по данной автодороге, имеется объездная дорога через город Мозырь. Организацией ДРСУ-112 произведена установка дорожных элементов, обозначающих края проезжей части», — проинформировали в ведомстве.
Для принятия мер оперативного реагирования мониторинг паводковой обстановки спасателями осуществляется круглосуточно.