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18:59 (мск), источник: Sputnik.by

Вышедшая из берегов Припять подтопила дорогу на Гомельщине

Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет, заверили спасатели.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мар — Sputnik. Паводковые воды от реки Припять подтопили два участка грунтовой дороги в Петриковском районе (Гомельская область), сообщили Sputnik в Гомельском областном управлении МЧС.

«По состоянию на 18 марта в Петриковском районе паводковыми водами от реки Припять подтоплено два участка грунтовой дороги (каждый по 100 метров) Петриков — Велавск (глубина 8−15 см)», — рассказали спасатели.

Расстояние между подтопленными участками, по данным МЧС, составляет один километр.

В ведомстве добавили, что проезд по данной дороге к паромной переправе возможен всеми видами транспорта. «Жизнедеятельность в населенных пунктах Велавск, Черноцкое, Шестовичи и Моисеевичи не нарушена», — уточнили собеседники агентства, подчеркнув, что угрозы жилым домам, административным зданиям и хозпостройкам нет.

«Паромная переправа работает в круглосуточном режиме», — добавили в областном управлении МЧС.

«В случае дальнейшего увеличения уровня воды и невозможного проезда по данной автодороге, имеется объездная дорога через город Мозырь. Организацией ДРСУ-112 произведена установка дорожных элементов, обозначающих края проезжей части», — проинформировали в ведомстве.

Для принятия мер оперативного реагирования мониторинг паводковой обстановки спасателями осуществляется круглосуточно.

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