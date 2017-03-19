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20:45 (мск), источник: РБК

Суд поместил под стражу генподрядчика крупнейшего СИЗО в Европе

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест бывшего генерального директора компании, строившей «Кресты-2» — крупнейший следственный изолятор в Европе.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, под стражу заключен бывший генеральный директор ОАО «Генеральная строительная компания» Виктор Кудрин, который подозревается в совершении преступления по ч.4 ст. 160 УК России («растрата»).

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По данным СК, ОАО ГСК в 2007—2015 годах заключило государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино — крупнейшего профильного учреждения в Европе. Всего генподрядчик получил за работы 12 млрд 273 млн рублей. Однако, как утверждает следствие, работы не были выполнены в полном объеме, а 56 млн 645 тыс. рублей подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Издание «Фонтанка» указывает, что Следственный комитет просил поместить Кудрина под стражу, приложив к ходатайству материалы ФСБ и ФСИН о желании бизнесмена покинуть территорию России. В итоге Петроградский районный суд согласился с доводами обвинения.

Издание указывает, что накануне прошли обыски в офисе ГСК на Петроградской набережной, а также в доме Кудрина в деревне Юкки Всеволжского района Ленинградской области.

9 марта СК по Санкт-Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с хищением 12 миллионов рублей, которые предназначались на строительство дороги к «Крестам-2»

Строительство первых зданий СИЗО «Кресты-2» завершилось в 2014 году. Стоимость нового тюремного комплекса составила более 12 млрд руб. В конце января компания «Петроинвест» подала иск о банкротстве к генподрядчику строительства комплекса, Генеральной строительной корпорации (ГСК). Суть претензий заключается в том, что компания «Петроинвест», которая являлась субподрядчиком строительства, так и не получила деньги за выполненные работы.

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