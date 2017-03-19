Суд поместил под стражу генподрядчика крупнейшего СИЗО в Европе
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По данным СК, ОАО ГСК в 2007—2015 годах заключило государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на строительство следственного изолятора «Кресты-2» в Колпино — крупнейшего профильного учреждения в Европе. Всего генподрядчик получил за работы 12 млрд 273 млн рублей. Однако, как утверждает следствие, работы не были выполнены в полном объеме, а 56 млн 645 тыс. рублей подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.
Издание «Фонтанка» указывает, что Следственный комитет просил поместить Кудрина под стражу, приложив к ходатайству материалы ФСБ и ФСИН о желании бизнесмена покинуть территорию России. В итоге Петроградский районный суд согласился с доводами обвинения.
Издание указывает, что накануне прошли обыски в офисе ГСК на Петроградской набережной, а также в доме Кудрина в деревне Юкки Всеволжского района Ленинградской области.
Строительство первых зданий СИЗО «Кресты-2» завершилось в 2014 году. Стоимость нового тюремного комплекса составила более 12 млрд руб. В конце января компания «Петроинвест» подала иск о банкротстве к генподрядчику строительства комплекса, Генеральной строительной корпорации (ГСК). Суть претензий заключается в том, что компания «Петроинвест», которая являлась субподрядчиком строительства, так и не получила деньги за выполненные работы.