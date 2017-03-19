В Башкирии при непонтяных обстоятельствах пропала глухонемая девочка
17-летняя Альбина Нагаева ушла из дома 18 марта.
17-летняя Альбина Нагаева ушла из дома 18 марта.
В башкирском Стерлитамаке разыскивают 17-летнюю местную жительницу. Альбина Нагаева ушла в местный торговый центр «Фабри» в субботу, примерно в 6 вечера. От глухонемого ребенка нет новостей уже больше суток.
— Раньше такого никогда не было. Альбина всегда остается на связи — пишет смс или в социальных сетях отвечает. А сейчас — ничего. Обычно она выходит погулять часа на два, а тут уже вторые сутки пошли, — рассказывает сестра пропавшей девочки, Эльмира.
По словам родственников, девочка ушла из дома с незнакомой им подругой, которая была явно старше Альбины.
— Мы уже со всеми друзьями Альбины связались — никто не знает где сестра. Обычно она общается только с ребятами из интерната, — удивляется Эльмира.
В день пропажи Альбина была одета в
Всех увидевших пропавшую Альбину Нагаеву просят связаться с родственниками девочки по телефону — 89964022095.