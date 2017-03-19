В Башкирии при непонтяных обстоятельствах пропала глухонемая девочка

В башкирском Стерлитамаке разыскивают 17-летнюю местную жительницу. Альбина Нагаева ушла в местный торговый центр «Фабри» в субботу, примерно в 6 вечера. От глухонемого ребенка нет новостей уже больше суток.

— Раньше такого никогда не было. Альбина всегда остается на связи — пишет смс или в социальных сетях отвечает. А сейчас — ничего. Обычно она выходит погулять часа на два, а тут уже вторые сутки пошли, — рассказывает сестра пропавшей девочки, Эльмира.

По словам родственников, девочка ушла из дома с незнакомой им подругой, которая была явно старше Альбины.