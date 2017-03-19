В Ровно мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке

В Ровно 18 марта около 15:18 в пятиэтажном доме по улице Курчатова 62 В случился пожар, в результате которого погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

По прибытию на место вызова, пожарные установили, что очаг пожара находится на втором этаже в двухкомнатной квартире. Из-за значительного задымления пожарные работали в аппаратах защиты органов зрения и дыхания.

На ликвидацию пожара спасатели подали один водяной ствол. Параллельно с тушением, бойцы ГосЧС открывали окна на лестничных маршах, чтобы проветрить дом от дыма и продуктов горения.

В одной из комнат спасатели обнаружили тело мертвого 53-летнего брата хозяйки квартиры. В 15:42 пожар был локализован, а в 16:01 ликвидирован.

Огнем повреждено кровать, отделка стен и вещи домашнего обихода в одной из комнат.

Причина пожара и трагической гибели мужа устанавливается.

Как сообщалось, в Херсонской обл. при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.