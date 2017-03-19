В Ровно мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке
Причина пожара устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
В Ровно 18 марта около 15:18 в пятиэтажном доме по улице Курчатова 62 В случился пожар, в результате которого погиб 53-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.
По прибытию на место вызова, пожарные установили, что очаг пожара находится на втором этаже в двухкомнатной квартире.
На ликвидацию пожара спасатели подали один водяной ствол. Параллельно с тушением, бойцы ГосЧС открывали окна на лестничных маршах, чтобы проветрить дом от дыма и продуктов горения.
В одной из комнат спасатели обнаружили тело мертвого 53-летнего брата хозяйки квартиры. В 15:42 пожар был локализован, а в 16:01 ликвидирован.
Огнем повреждено кровать, отделка стен и вещи домашнего обихода в одной из комнат.
Причина пожара и трагической гибели мужа устанавливается.
Как сообщалось, в Херсонской обл. при пожаре в частном доме погибли двое мужчин.