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20:43 (мск), источник: Комсомольская правда

На борту самолета с уфимскими футболистами случилось ЧП

У одного из тренеров остановилось сердце.

18 марта уфимский клуб играл на выезде с «Краснодаром». Во время перелета в город хозяев стадиона, у Юрия Перескокова, тренера вратарей «горожан», случился сердечный приступ.

«Неотложку» подали прямо к трапу приземлившегося самолета. К счастью, Юрия удалось реанимировать. Сердце тренера остановилось на целых три минуты. Его экстренно увезли в краснодарскую Клиническую больницу.

По оценкам врачей, состояние Перескокова остается тяжелым.

Редакция «Комсомольской Правды Уфа» присоединяется к сотрудникам ФК «Уфа» и желает Юрию скорейшего выздоровления.

Справка:

Юрий Перескоков родился в 1963 году. Воспитанник московской футбольной школы. Карьеру вратаря начинал играя в дублях московских «Динамо» и «Спартак».

Тренерскую деятельность начал в 2001 год с мини-футбольного клуба «Норильский Никель». В 2007 году тренировал вратарей дубля московского «Спартака». В 2014 году занял должность тренера вратарей ФК «Уфа».

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