На борту самолета с уфимскими футболистами случилось ЧП
У одного из тренеров остановилось сердце.
У одного из тренеров остановилось сердце.
18 марта уфимский клуб играл на выезде с «Краснодаром». Во время перелета в город хозяев стадиона, у Юрия Перескокова, тренера вратарей «горожан», случился сердечный приступ.
«Неотложку» подали прямо к трапу приземлившегося самолета. К счастью, Юрия удалось реанимировать. Сердце тренера остановилось на целых три минуты. Его экстренно увезли в краснодарскую Клиническую больницу.
По оценкам врачей, состояние Перескокова остается тяжелым.
Редакция «Комсомольской Правды Уфа» присоединяется к сотрудникам ФК «Уфа» и желает Юрию скорейшего выздоровления.
Справка:
Юрий Перескоков родился в 1963 году. Воспитанник московской футбольной школы. Карьеру вратаря начинал играя в дублях московских «Динамо» и «Спартак».
Тренерскую деятельность начал в 2001 год с