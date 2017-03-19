На борту самолета с уфимскими футболистами случилось ЧП

18 марта уфимский клуб играл на выезде с «Краснодаром». Во время перелета в город хозяев стадиона, у Юрия Перескокова, тренера вратарей «горожан», случился сердечный приступ.

«Неотложку» подали прямо к трапу приземлившегося самолета. К счастью, Юрия удалось реанимировать. Сердце тренера остановилось на целых три минуты. Его экстренно увезли в краснодарскую Клиническую больницу.

По оценкам врачей, состояние Перескокова остается тяжелым.

Редакция «Комсомольской Правды Уфа» присоединяется к сотрудникам ФК «Уфа» и желает Юрию скорейшего выздоровления.

Справка:

Юрий Перескоков родился в 1963 году. Воспитанник московской футбольной школы. Карьеру вратаря начинал играя в дублях московских «Динамо» и «Спартак».