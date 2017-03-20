Тренер ФК «Уфа» перенес клиническую смерть
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», у тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце.
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», у тренера вратарей «Уфы» Юрия Перескокова на три минуты остановилось сердце.
На подлете к Краснодару на матч чемпионата России против одноименной команды ему стало плохо. К трапу самолета вызвали скорую помощь.
По пути в больницу тренер перенес клиническую смерть. Стараниями врачей сердце удалось запустить.
Перескоков находится в реанимации, ночью он пришел в себя.
Матч 20-го тура «Краснодар» — «Уфа» закончился со счётом 0:0.