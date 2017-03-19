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22:09 (мск), источник: БЕЛТА

У задержанных 15 марта участников акции изъяты ножи и кастеты

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У задержанных 15 марта участников акции изъяты ножи и кастеты. Такую информацию озвучил заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности Иван Кубраков в эфире телеканала ОНТ, комментируя задержание 15 марта граждан в общественном транспорте, передает БЕЛТА.

«Не буду полностью раскрывать все карты, но в той ситуации сотрудники органов внутренних дел действовали таким образом, чтобы данные правонарушители, которые находились в троллейбусе, не могли и не имели физической возможности причинить вред простым гражданам. Мы все прекрасно видели, какие предметы были изъяты (у правонарушителей). Это предметы, предназначенные для нанесения телесных повреждений: и ножи, и кастеты, и, естественно, маски», — сказала Иван Кубраков.

Он добавил: если человек берет с собой на мирную акцию такие предметы, это что-то значит. Начальник милиции общественной безопасности отметил, что свои служебные обязанности сотрудники милиции выполняли исходя из складывающейся оперативной обстановки. Задержание в общественном транспорте происходило с учетом того, что там находились гражданские люди, которым могли быть причинены телесные повреждения.

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