В Киеве полиция обнаружила в салоне иномарки марихуану
Мужчина объяснил, что хранил сто граммов наркотического вещества для личного потребления.
Мужчина объяснил, что хранил сто граммов наркотического вещества для личного потребления.
В Киеве полиция во время комплексной отработки остановила иномарку, в салоне которой находились двое мужчин, полицейские провели поверхностный осмотр транспортного средства и обнаружили на переднем сидении два пакета с измельченным веществом растительного происхождения, похожее на каннабис. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.
«Общаясь с полицейскими, мужчины заметно нервничали, чем вызвали подозрение у стражей порядка», — говорится в сообщении.
Мужчина пояснил, что хранил сто граммов наркотического вещества для личного потребления. Изъятые вещества направили на соответствующие экспертные исследования. Открыто уголовное производство.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Как сообщалось, у жителя