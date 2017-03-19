В Киеве полиция обнаружила в салоне иномарки марихуану

В Киеве полиция во время комплексной отработки остановила иномарку, в салоне которой находились двое мужчин, полицейские провели поверхностный осмотр транспортного средства и обнаружили на переднем сидении два пакета с измельченным веществом растительного происхождения, похожее на каннабис. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

«Общаясь с полицейскими, мужчины заметно нервничали, чем вызвали подозрение у стражей порядка», — говорится в сообщении.

Мужчина пояснил, что хранил сто граммов наркотического вещества для личного потребления. Изъятые вещества направили на соответствующие экспертные исследования. Открыто уголовное производство.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.