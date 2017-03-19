В Киеве спасли женщину, застрявшую в решетке балкона

Как сообщает ГСЧС Киева на своей странице в Facebook, приблизительно в 8 утра в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что 71-летняя жительница квартиры на втором этаже застряла между прутьями металлической оконной решетки и не может самостоятельно выбраться. Осталось тайной, как бабушке «посчастливилось» попасть «в плен» собственного балкона, но работникам службы удалось оперативно освободить пострадавшую.

«С помощью выдвижной лестницы спасатели попали в квартиру, а уже из помещения — к женщине», — говорят в Киевской ГСЧС.

На место происшествия спасательная служба вызвала скорую помощь, но от медицинской помощи женщина 1946 года рождения отказалась. Кроме этого, 90-летняя гимнастка покорила соцсети физической формой.