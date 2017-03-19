В Киеве спасли женщину, застрявшую в решетке балкона
Чрезвычайное происшествие произошло в эту пятницу (17 марта) в доме по ул. Марины Цветаевой, 8-а в Деснянском районе столицы.
Чрезвычайное происшествие произошло в эту пятницу (17 марта) в доме по ул. Марины Цветаевой, 8-а в Деснянском районе столицы.
Как сообщает ГСЧС Киева на своей странице в Facebook, приблизительно в 8 утра в
«С помощью выдвижной лестницы спасатели попали в квартиру, а уже из помещения — к женщине», — говорят в Киевской ГСЧС.
На место происшествия спасательная служба вызвала скорую помощь, но от медицинской помощи женщина 1946 года рождения отказалась. Кроме этого, 90-летняя гимнастка покорила соцсети физической формой.