В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Уточняется, что полицейские, одетые в защитное снаряжение, использовали газ против ряда демонстрантов в масках. Многие протестующие надели также капюшоны и солнечные очки, они несли в руках анархистские флаги.

Во время стычек двое полицейских получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь. Во время демонстрации были разбиты окна в отделениях нескольких банков.