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00:49 (мск), источник: РИА Новости

В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Французская полиция применила слезоточивый газ в ходе столкновений с демонстрантами в Париже, протестующими против насилия со стороны правоохранителей; три человека были задержаны, передает агентство Франс Пресс.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что полицейские, одетые в защитное снаряжение, использовали газ против ряда демонстрантов в масках. Многие протестующие надели также капюшоны и солнечные очки, они несли в руках анархистские флаги.

Во время стычек двое полицейских получили легкие травмы, они были доставлены в госпиталь. Во время демонстрации были разбиты окна в отделениях нескольких банков.

Источник: РИА "Новости"

Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа в воскресенье. Демонстранты, возглавлявшие колонну, держали в руках большой транспарант с надписью «Правосудие и достоинство, остановите безнаказанность полиции». Также там были портреты 13 предполагаемых жертв насилия со стороны полиции. Кроме того, протестующие скандировали «Полиция повсюду, а справедливости нигде нет», «Нет справедливости, нет и мира» и другие лозунги.

По информации Франс Пресс, полиция насчитала до 7,5 тысяч участников протестного марша, собравшихся на Площади Республики в центре города.

Источник: Reuters

Причиной новой волны беспорядков во Франции стал инцидент 2 февраля в северном пригороде Парижа Оне-су-Буа, когда полицейские остановили для проверки документов на улице молодого человека по имени Тео. Завязалась потасовка, полиция применила силу, врачам пришлось сделать Тео операцию. Одному из полицейских предъявили обвинения в изнасиловании, еще трое проходят по статье об умышленном насилии в сговоре. Тео вернулся домой после двух недель в больнице.

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