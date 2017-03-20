Двенадцать лет лишения свободы получил взяточник в Приморье

Об этом ИА «Дейта» сообщила старший помощник прокурора приморского края Елена Телегина.

Второй фигурант — бывший старший специалист отдела карантина растений и качества зерна управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области признан виновным в посредничестве при взяточничестве.

Как установлено в судебном заседании, в декабре 2014 года и феврале 2015 года директор Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» при посредничестве второго фигуранта получил от представителя одной из фирм, действовавшего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, порядка 500 тысяч рублей в качестве взятки. Данное денежное вознаграждение являлось частью от заранее оговоренной взятки в общей сумме 2,5 миллиона рублей.

За это чиновник должен был оказать содействие в выдаче фирме заключений об отсутствии в поставляемой продукции (зерно кукурузы и соя) карантинных и некарантинных организмов, вредных для Российской Федерации и являющихся основанием для оформления и выдачи соответствующих фитосанитарных сертификатов.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил директору Филиала 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10,5 миллионов рублей. Бывшему сотруднику отдела карантина растений и качества зерна управления Россельхознадзора за содеянное суд определил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 8 миллионов рублей. Кроме этого, суд лишил обоих права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных организациях на различные сроки (на 9 лет и 7 лет соответственно).