«Террорист» взял в заложники девушку в одной из квартир на ул. Фадеева во Владивостоке
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
В дежурную часть Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра.
Мужчина рассказал, что из окна третьего этажа в доме номер 6 на улице Фадеева неизвестный выбрасывает вещи.
На место происшествия прибыла
В окне квартиры полицейские увидели молодого человека, который удерживал девушку, приставив к ее горлу нож, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Сотрудники полиции провели переговоры с правонарушителем. Он открыл дверь квартиры и впустил полицейских.
В результате происшествия девушка не пострадала.
19-летний правонарушитель доставлен в отдел полиции Ленинского района для разбирательства. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии опьянения. Его направили в краевой наркологический диспансер для проведения медосвидетельствования.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.