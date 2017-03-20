Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Стали известны подробности убийства директора Роскосмоса в СИЗО
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Российские биологи нашли причину гипертонии
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
14События недели в фотографиях
14На восток США обрушилась снежная буря
1185-летие Наины Ельциной
04:39 (мск), источник: Вести Приморье

«Террорист» взял в заложники девушку в одной из квартир на ул. Фадеева во Владивостоке

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра.

Мужчина рассказал, что из окна третьего этажа в доме номер 6 на улице Фадеева неизвестный выбрасывает вещи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

В окне квартиры полицейские увидели молодого человека, который удерживал девушку, приставив к ее горлу нож, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники полиции провели переговоры с правонарушителем. Он открыл дверь квартиры и впустил полицейских.

В результате происшествия девушка не пострадала.

19-летний правонарушитель доставлен в отдел полиции Ленинского района для разбирательства. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии опьянения. Его направили в краевой наркологический диспансер для проведения медосвидетельствования.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончалась олимпийская чемпионка по гимнастике
В конгрессе США не нашли доказательств связи команды Трампа с РФ
Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Трамп раскритиковал поведение Ким Чен Ына
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь