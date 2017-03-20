«Террорист» взял в заложники девушку в одной из квартир на ул. Фадеева во Владивостоке

В дежурную часть Управления МВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра.

Мужчина рассказал, что из окна третьего этажа в доме номер 6 на улице Фадеева неизвестный выбрасывает вещи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

В окне квартиры полицейские увидели молодого человека, который удерживал девушку, приставив к ее горлу нож, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники полиции провели переговоры с правонарушителем. Он открыл дверь квартиры и впустил полицейских.

В результате происшествия девушка не пострадала.

19-летний правонарушитель доставлен в отдел полиции Ленинского района для разбирательства. По предварительной информации, молодой человек находился в состоянии опьянения. Его направили в краевой наркологический диспансер для проведения медосвидетельствования.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.