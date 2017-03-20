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04:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Похитителей аккумуляторов будут судить в Хабаровске

Причастных к хищению аккумуляторов на сумму порядка 60 тысяч рублей задержали в Хабаровске, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Представитель одной из транспортных организаций обратился за помощью в правоохранительные органы. Двое неизвестных проникли в ночное время на территорию базы, где находятся служебные автомобили. Злоумышленники при помощи слесарных инструментов похитили с трех специализированных машин шесть аккумуляторов суммарной стоимостью порядка 60 тысяч рублей.

Оперативники, прибывшие на место, опросили работников предприятия, которые в момент совершения кражи находились на смене, и внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения. Были установлены личности подозреваемых, которых задержали сотрудники. Ими оказались двое молодых людей, проживающих в Железнодорожном районе. 21-летний злоумышленник ранее был дважды судим за кражи. Его 17-летний сообщник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Более старший фигурант по решению суда помещен под домашний арест. Его подельник до окончания предварительного следствия будет находиться под подпиской о невыезде.

Вырученные деньги после сдачи аккумуляторов в пункт приема металлолома, злоумышленники потратили на алкоголь и развлечения.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния.

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