В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли два человека

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, 19 марта по улице Комарова водитель автомобиля наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате автоаварии мужчины скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

Однако уже через 15 минут автомобиль ВАЗ-21103 был обнаружен и остановлен. Водителем оказался 33-летний мужчина, который управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также он лишен водительского удостоверения.

Обстоятельства аварии выясняются.