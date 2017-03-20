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07:34 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске задержан виновник ДТП, в котором погибли два человека

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержан водитель, который уехал с места ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, 19 марта по улице Комарова водитель автомобиля наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате автоаварии мужчины скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

Однако уже через 15 минут автомобиль ВАЗ-21103 был обнаружен и остановлен. Водителем оказался 33-летний мужчина, который управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Также он лишен водительского удостоверения.

Обстоятельства аварии выясняются.

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