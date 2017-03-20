Хабаровский железнодорожник похитил телефон у пассажира поезда
У пассажира поезда Чегдомын — Хабаровск похитили телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Гаджет исчез, пока потерпевший спал.
У пассажира поезда Чегдомын — Хабаровск похитили телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Гаджет исчез, пока потерпевший спал.
Полицейские установили, что смартфон находится в Хабаровске. По подозрению в краже задержали 40-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина работает на железной дороге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на