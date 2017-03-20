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05:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский железнодорожник похитил телефон у пассажира поезда

У пассажира поезда Чегдомын — Хабаровск похитили телефон стоимостью 50 тысяч рублей. Гаджет исчез, пока потерпевший спал.

Полицейские установили, что смартфон находится в Хабаровске. По подозрению в краже задержали 40-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина работает на железной дороге. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

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Хабаровский железнодорожник похитил телефон у пассажира поезда
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