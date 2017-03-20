Двух 13-летних школьников ищут в Хабаровске

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Двух 13-летних мальчиков — Игоря Макарычева и Сергея Глушича — продолжают искать в Хабаровске родные несовершеннолетних, сотрудники полиции и волонтеры. Первый пропал еще в начале марта, второй — на прошлой неделе, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, к поискам сразу двух подростков подключились на прошлой неделе сотрудники полиции, а также добровольцы. Как следует из ориентировки, выложенной на странице организации в социальной сети «Одноклассники», 15-летняя школьница пропала около недели назад, 12 марта. Тринадцатилетний Сергей Глушич исчез в Южном микрорайоне Хабаровска в минувший вторник, 14 марта. Как стало известно, пропавшую девочку нашли на выходных, поиски Сергея по-прежнему продолжаются. Ищут по-прежнему и 13-летнего Игоря Макарычева, который пропал в Хабаровске более двух недель назад. По словам очевидцев, последний раз мальчика выдели в районе городской клинической больницы № 10 в Северном микрорайоне краевого центра.

Следует отметить, что в последнее время несовершеннолетние стали пропадать в Хабаровске с завидной регулярностью. К тому же, сейчас у всех на слуху печально известные «группы смерти», предлагающие школьникам испробовать себя на прочность всевозможными способами. Например, бросить вызов друзьям и отправиться за продуктами на другой конец города, сесть в машину к незнакомцу и прочее. Однако волонтеры, задействованные в поисках, исчезновение малолетних хабаровчан с опасными играми никак не связывают.

— Оба подростка, которых мы ищем в настоящее время, сами по себе имеют склонность пропадать. Работать по таким ребятам непросто. Вообще несовершеннолетние, пропавшие в Хабаровске за последнее время — это в основном те, кто убегал из дома и до этого. Эти дети любят путешествовать, в четырех стенах их не удержать. Это уже такой образ жизни. Тем не менее наш поисково-спасательный отряд уже в течение двух лет систематически проводит беседы в школах на злободневные темы, касающиеся безопасности подростков, — сообщил руководитель хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.